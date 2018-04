ABBADIA LARIANA – Tappa lecchese per Corrado Dugo, in arte Konrad il Brianzolo, il video-maker e comico erbese famoso per le sue parodie sui brianzoli che da mesi spopolano sul web, attraverso i suoi canali Facebook (Konrad – Il Brianzolo) e You Tube.

Il suo ultimo video è ambientato proprio ad Abbadia Lariana, al Parco Ulisse Guzzi, preso d’assalto da turisti e residenti in occasione della giornata di festa per il 25 aprile.

Con la simpatia che lo contraddistingue Konrad ha così documentato in maniera genuina il suo primo tuffo di stagione nel “mare dei brianzoli”, ovvero il lago. Di seguito il video, che come da copione ha riscosso un grande successo.

Al seguente link l’intervista su Corrado Dugo realizzata lo scorso settembre da ErbaNotizie.com