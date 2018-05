LECCO – Il tempo uggioso non ha scoraggiato i partecipanti alla “Camminata della Salute” evento amatoriale promosso dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’attività fisica regolare nella prevenzione delle malattie neuro e cardiovascolari, spesso associate a scorrette abitudini alimentari e sedentarietà.

Questa mattina, davanti al Palataurus, ritrovo per tutti i partecipanti il dott. Pierfranco Ravizza, Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecco, ha sottolineato la duplice valenza di questa iniziativa: “Il bello di stare in compagnia e il benessere che ne deriva e l’importanza di muoversi all’aria aperta e di fare attività”. Con lui, presente anche il dott. Enrico Frisone Direttore Sociosanitario dell’Asst.

Quindi il via alla camminata con i partecipanti che hanno puntato verso il Centro Sportivo Bione per raggiungere piazza Era a Pescarenico percorrendo la ciclo-pedonale e proseguire per le vie Corti, Varese, dell’Isola fino al passaggio pedonale nei pressi del Ponte Azzone Visconti. Da qui la camminata è proseguita lungo la ciclopedonale del Comune di Pescate, passando per via Alzaia fino a raggiungere il primo punto ristoro installato presso il Parco “Addio Monti”, quindi sono stati toccati i Parchi “La Fornace” e “Torrette” di Pescate fino a giungere nel Comune di Garlate per attraversare il ponte sull’Adda che collega i Comuni di Olginate e Calolziocorte e raggiungere Vercurago arrivando infine al Campeggio Rivabella, dove è stato installato il traguardo e un ulteriore punto ristoro per i partecipanti.

L’evento è stato patrocinato da OMCeO Lecco e dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori e la sua realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione dell’ATS della Brianza con i Gruppi di Cammino e delle Associazioni lecchesi Giovani Diabetici (AGD) e Amici del Cuore e A.L.I.Ce. (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) con il supporto di Lions Club Lecco Host, Rotary Club “Le Grigne” e il Camping Rivabella.