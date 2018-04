CALOLZIOCORTE – Manca qualche aggiustamento tecnico e rifinitura, poi il mercato del Lavello dovrebbe assumere una nuova forma snodandosi sulla zona pedonale che costeggia il lungo fiume Adda, liberando come posteggio il piazzale Marinai d’Italia. Una novità della quale si parla da tempo, ormai più di un anno, e che dovrebbe realizzarsi dalla prima settimana di maggio.

“Sono stati disegnati sull’asfalto gli stalli per i banchetti, alcune radici stanno dando dei problemi ci sono quindi dei punti da livellare, ma il tutto sarà concluso nelle prossime settimane – afferma il sindaco Cesare Valsecchi – un paio di settimane fa è anche stata fatta una simulazione della nuova disposizione”. Dal prossimo maggio, quindi, il mercato che tradizionalmente si svolge ogni martedì mattina abbandonerà la forma a “L”, con lo spostamento di circa 60 ambulanti nella zona pedonale ricavata in seguito alla costruzione della tangenzialina.

Innegabili le procrastinazioni, nonostante siano già state predisposte da tempo le colonnine interrate per l’elettricità, così come il placet alle modifiche da parte del Parco Adda Nord fosse arrivato a fine dello scorso anno, due fra gli step fondamentali. “I ritardi sono stati dovuti anche al cambiamento del regolamento del commercio – ai fatti non portato a termine cavalcando la proroga al 2019 – e all’appalto – ora assegnato – per i lavori di sistemazione di quel triangolo di terra nella stessa zona dalla quale si ricaverà un giardinetto armonizzando l’intera opera” spiega concludendo il primo cittadino.