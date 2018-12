CALOLZIOCORTE – “Quando ci hanno proposto di anticipare la data del mercato (quest’anno cadeva proprio il giorno di Natale) alla domenica precedente, abbiamo subito accettato per fornire un servizio in più alla cittadinanza. Tanto più che il mercato di Calolzio è una vera e propria eccellenza a livello provinciale sia per qualità degli operatori che della merce venduta”.

L’assessore al commercio Luca Caremi, oggi pomeriggio (martedì), ha presentato la bella iniziativa battezzata “Mercato di Natale”. La richiesta di anticipare il mercato alla domenica è arrivata dagli stessi ambulanti, rappresentati da Paolo Lozza di Confesercenti Lecco, Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti): “Quello di Calolziocorte è un mercato in controtendenza che, alla fine del 2018, ha fatto registrare un +20% dei ricavi rispetto all’anno scorso – ha detto Lozza -. Il mercato di Calolzio raccoglie utenti da tutta la Valle San Martino e oltre, è situato in una zona commercialmente strategica oltre che molto bella dal punto di vista ambientale. Non abbiamo risentito troppo nemmeno dell’apertura dell’ipermercato perché siamo competitivi sia a livello di prezzi che di qualità”.

Domenica 23 dicembre, quindi, ci sarà il mercato: “La gente potrà venire a effettuare gli acquisti last minute, gli ultimi regali e poi, come al solito, ci saranno tutti i banchi alimentari – ha continuato Lozza -. Un grazie all’amministrazione che ha accolto la nostra richiesta e alla Polizia Locale che, garantendo la presenza nonostante la carenza di organico, ci consente di aprire il mercato in un giorno inusuale”.

Il mercato di Calolzio, quindi, rappresenta una vera e propria peculiarità: “I mercanti sono anche una attrazione turistica – ha aggiunto Lozza – nella bella stagione rappresentano un grosso richiamo. Il mercato di Calolzio, in particolare, ha grosse potenzialità anche perché puntiamo molto sulla legalità: attraverso tutta una serie di controlli sui 132 ambulanti, se c’è qualcosa che non va, siamo in grado di intervenire in maniera tempestiva”.

Oltre al Mercato di Natale di domenica 23 dicembre, lunedì 31 dicembre ci sarà un nuovo anticipo con il Mercato di Capodanno. Le novità, però, non sono finite qui: “Come è noto stiamo lavorando per lo spostamento del mercato e, a conclusione, faremo anche una inaugurazione – ha detto l’assessore Caremi -. Il progetto, che vuole dare un assetto definitivo al mercato, è volto a facilitare sia i lavoratori che gli utenti, ci saranno più parcheggi e più sicurezza. Con gennaio/febbraio ci si risiede al tavolo per mettere d’accordo tutti gli operatori in modo da trovare la quadra senza penalizzare nessuno”.

A conclusione un messaggio di fiducia da parte di Lozza: “Spesso ci lasciamo andare a lamentele e polemiche, invece diamoci da fare e lavoriamo tutti insieme per qualcosa di positivo”.