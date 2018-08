VARENNA – Villa Cipressi entra nel prestigioso circolo dei Grandi Giardini Italiani. Da qualche settimana infatti il parco della Villa, a cui è annesso l’hotel 4 stelle del Gruppo R Collection Hotels, vanta l’iscrizione nel circuito più prestigioso e decisamente green.

Un giardino unico con collezioni inusuali per il Lago di Como all’interno del quale vengono raccolti antichi oleandri ad alberello, insieme a pittosfori di grandi dimensioni, glicini in grande quantità che impreziosiscono le pareti del parco e alcuni rari esemplari di Cupressus macrocarpa, conosciuti come Cipresso di Monterey.

Fondato da Judith Wade, il network Grandi Giardini Italiani conta più di 134 parchi botanici sparsi in tutta Italia da visitare, conoscere, studiare e amare. Alla base di questa scelta l’idea di valorizzare il patrimonio naturalistico, botanico, paesaggistico e artistico dei parchi e dei giardini del Bel Paese.

Tra le curiosità che meritano grande attenzione nel giardino della storica villa di Varenna, un grande cipresso che appartiene all’elenco degli alberi monumentali della Provincia di Lecco, oltre alla magnolia grandiflora che domina la darsena.



Tra le collezioni inusuali per dimensioni e latitudine, quella delle Agavacee con piante risalenti alla metà del XIX secolo. Grazie al micro clima del lago, anche durante l’inverno sarà possibile ammirarle e, proprio per la prossima stagione, saranno ulteriormente implementate.