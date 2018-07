CALOLZIOCORTE – 11 ragazzi al lavoro, 60 ore di lavoro individuale, 3,5 Kg di antiruggine, 30 quintali di ghiaia (“spostata tutta col badile”), 53 metri di ringhiera, 36 metri quadri di giardino pensile con piante officinali… a cui bisogna aggiungere 5 angurie da 8 Kg l’una e 14 scatole di biscotti perché, come dicevano i nonni, “il sacco vuoto non sta in piedi”.

Sono questi i numeri di Util’Estate a Calolziocorte, progetto della Comunità Montana nell’ambito di Work Station che si svolge ormai da diversi anni e che trova la collaborazione del comune. I ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno lavorato dal 9 al 27 luglio nel parco del complesso Annettina Ruegg.

Sotto la supervisione di due educatori, Battista Milani del comune e Francesco Pizzagalli della cooperativa Liberi Sogni, i giovani hanno letteralmente tirato a lucido il parco. “Abbiamo recuperato circa 60 metri di ringhiera – hanno raccontato – l’abbiamo ripulita dalla ruggine e ridipinta dando un tocco di colore. Poi abbiamo ripulito tutti i vialetti dalle erbacce e li abbiamo sistemati con un ghiaietto bianco. Quindi abbiamo ripulito i muri esterni di una struttura presente all’interno del parco e, tutti insieme, abbiamo deciso i soggetti da dipingere sulle quattro facciate, mentre sul tetto abbiamo creato un giardino pensile con piante officinali”.

Oggi pomeriggio, proprio all’interno del parco rimesso a nuovo, l’amministrazione ha consegnato i buoni valore di 150 euro guadagnati dopo tanto lavoro: “E’ la dimostrazione che è importante la collaborazione da parte di tutti – ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi -. Grazie ragazzi per tutto quello che avete fatto”.

“Ogni anno, grazie a Util’Estate, si fa sempre qualcosa in più; questa volta, oltre ad averlo sistemato, siete riusciti a dare un tocco di vitalità e gioia a questo parco – ha detto il vicesindaco Aldo Valsecchi -. Cosa non secondaria, siete stati capaci di socializzare con le persone che abitano questo luogo creando un punto importante di incontro. Credo che dopo questa esperienza guarderete alla cosa pubblica con un occhio diverso”.

A ringraziare i ragazzi sono intervenuti anche gli assessori Dario Gandolfi e Cristina Valsecchi con i consiglieri Pamela Maggi, Eleonora Rigamonti e Daniele Vanoli. Una menzione particolare anche ai volontari dell’Act che hanno dato una mano ai ragazzi.

“Lo scopo è quello di offrire una esperienza pre-lavorativa ai ragazzi – hanno spiegato Milani e Pizzagalli – Hanno lavorato in un clima sempre positivo e hanno svolto con attenzione tutti i compiti assegnati. Grazie ragazzi per il lavoro che avete fatto e per i rapporti che siete riusciti a instaurare con le persone che abitano qui. Ai residenti, poi, sono stati distribuiti dei questionari per rilevare il grado di soddisfazione e le eventuali criticità, anche questo è stato un modo per coinvolgerli”.

Tanti gli abitanti della struttura che hanno partecipato al momento di festa insieme alle persone che frequentano il vicino centro anziani che, da oggi, potranno godere di un ambiente più bello.