LECCO – “Un personaggio che ha appassionato diverse generazioni grazie alla forza della sua poesia tradotta in musica. La sua lirica è dedicata agli ultimi della società, alla stregua di Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. La scelta può sembrare inusuale, ma avvalora la statura artistica di Fabrizio De André“.

Il presidente di 50&Più Eugenio Milani ha svelato il nome a cui verrà assegnato il Premio Manzoni alla Carriera 2018. Sabato 10 novembre, sul palco dell’auditorium della Casa dell’Economia, ci sarà Dori Ghezzi, la compagna di una vita che recentemente ha scritto il libro, edito da Einaudi, “Lui, io noi”.

“De André sarà presente sul palco con le sue canzoni, con la sua voce e con immagini inedite di una vita e dialogherà con Dori Ghezzi – ha detto il giornalista Vittorio Colombo, coordinatore del Premio Manzoni vinto quest’anno da Maria Attanasio -. Saranno presenti inoltre persone che hanno intrecciato la loro strada con quella del grande cantautore genovese, ma non vogliamo svelare di più”.

“Sono uno di quelli che lo ha ascoltato e lo ascolta ancora, perché le sue canzoni mi hanno sempre fatto riflettere – ha detto il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati -. Sono contento e orgoglioso di questa iniziativa perché va a premiare un personaggio che ha riempito le nostre vite”.

Stefano Motta, membro della giuria tecnica, è entrato nel merito della scelta: “De André è un poeta che ha piena dignità di stare in un premio letterario, in fondo le origini della poesia sono musicali. In seconda battuta vorrei spiegare la decisione di assegnare un premio alla carriera a una persona che non c’è più: i veri artisti non muoiono mai e Fabrizio De André ci parla ancora”.

L’11 gennaio 2019 sarà il 20° anniversario della morte di De André: “La serata del 10 novembre rappresenta un po’ il prologo rispetto a ciò che accadrà per ricordare questo personaggio”.

Presente alla conferenza organizzata oggi, martedì, in Confcommercio anche l’assessore alla cultura Simona Piazza e il presidente di Acel Energie (main sponsor) Giovanni Priore.

L’appuntamento con la consegna del Premio Manzoni alla Carriera è sabato 10 novembre alle ore 21 all’auditorium della Casa dell’Economia (via Tonale, Lecco): “L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili”.