LECCO – E’ in programma per martedì 15 maggio alle 20.30 presso la sala Don Ticozzi di via Ongania, 4 a Lecco un incontro aperto alla cittadinanza e alle associazioni per approfondire i dettagli del progetto finalizzato alla realizzazione del parco canile.

Alla serata interverranno l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Ezio Venturini, la fondazione Green di Vimercate, operante nel settore dell’efficienza energetica, ambiente ed edilizia sostenibile e Luca Spennacchio, scrittore, educatore e formatore cinofilo, esperto e consulente di zooantropologia applicata e temi ambientali.

“Una serata di approfondimento per trattare un tema importante e utile per la città che vedrà intervenire ospiti di grande spessore professionale – commenta l’assessore Venturini -. Realizzare questo progetto permetterebbe di riqualificare una zona degradata e di promuoverne gli aspetti di fruizione per la collettività anche dal punto di vista turistico e culturale, che verranno approfonditi nel corso dell’incontro a cui vi invito a partecipare”.

“La volontà – prosegue Venturini – è quella di creare un parco che offra servizi sia alla cittadinanza e sia agli amici animali, un luogo di svago, un centro di aggregazione attrezzato, attraverso la posa di panchine, la realizzazione di percorsi e l’allestimento di aree verdi e spazi dedicati. Un luogo che sarà dotato di tutto ciò che serve per far fare e fare attività con il proprio cane come l’area mobility, il campo per la socializzazione e non solo, ma anche un luogo di riferimento territoriale per le questioni collegate al rapporto tra uomo e cane”.