MISSAGLIA – Compirà 66 anni la prossima settimana Claudio Ghezzi, alpinista originario di Missaglia già balzato agli onori della cronaca locale (e non solo) per essere salito in vetta alla Grigna Settentrionale, o Grignone (2.410 metri) 4000 volte. Era il 20 giugno 2015, e Claudio, come ci ha raccontato, pensava di smettere di contare le sue ascese in Grignone.

Ma, spesso, i propositi poco contano e l’alpinista ha continuato a numerare le sue ‘scappate’ in vetta, arrivando così ad un nuovo traguardo: lo scorso 21 giugno, solstizio d’estate, ha festeggiato le 5ooo salite sul Grignone.

“Quel giorno – ci ha raccontato – ero con due amici e abbiamo percorso in totale 40 km e oltre 3 mila metri di dislivello:è il giro del Trofeo Scaccabarozzi, il ‘Sentiero delle Grigne’ che collega gli otto rifugi che sorgono sui versanti delle due montagne. Arrivati al Brioschi ho festeggiato la salita numero cinquemila, è stato emozionante”.

Claudio, come raccontato, frequenta le Grigne da oltre 40 anni. Il Grignone in particolare è stato terreno di allenamento in vista delle spedizioni sugli ottomila: “Salivo lì per fare acclimatamento e allenarmi. Dal 1986 ho iniziato a contare le volte che arrivavo in vetta. Ho sempre amato questa montagna, anche se mi ha portato via un caro amico”. Il riferimento è a Giacomo Scaccabarozzi, alpinista del Cai di Missaglia scomparso nell’agosto 1998 sul Grignone.

Per Claudio salire sul Grignone è anche un modo per ricordare l’amico scomparso, compagno di scalate e avventure: “Ogni volta che passo dal punto in cui è morto lo penso e dedico a lui la salita” ha detto l’alpinista.

Raggiunte le 5000 ascese Claudio, come confermato, continuerà a salire in Grignone: “Finchè le gambe reggono, io vado! Non so se continuerò a contarle, ma è anche vero che avevo detto la stessa cosa dopo le 4000. Comunque sono già a 5004, se oggi salgo arrivo a 5005…” ha riso.