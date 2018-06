LECCO – Nel corso della riunione settimanale del Rotary Club Le Grigne di Lecco della scorsa settimana, il Presidente, Pietro Gomarabico, ha consegnato al Dott. Claudio Mare, coordinatore di AREU, accompagnato, nell’occasione, dal coordinatore degli infermieri del 118, Fabrizio Mosca, un ecografo con tablet, per mezzi mobili di soccorso.

Questo strumento permette, grazie agli ultrasuoni, di individuare, sul luogo di intervento, la presenza, ad esempio in soggetti incidentati, di anomale diffusioni ematiche in parti vitali del corpo, come torace e addome, zona cardiaca, oppure l’innaturale presenza di aria in quella toracica. Altra utilità fornita dall’apparecchio è rappresentata dalla possibilità di individuare in persone obese, afflitte da patologie vasi sanguigni in cui inserire cannule per l’adduzione di medicinali.

La consegna di tale strumentazione medica costituisce uno dei progetti realizzati dal Club nell’anno rotariano 2017/2018, che si concluderà il 30 giugno.