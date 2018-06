LECCO – Dopo l’ottima partenza di giovedì scorso, c’è grande attesa per giovedì 28 giugno, secondo appuntamento con Shopping di Sera, l’iniziativa promossa e coordinata da Confcommercio Lecco per favorire le aperture dalle ore 21 degli esercizi di Lecco. Anche quest’anno hanno aderito tantissimi commercianti del centro, dimostrando ancora una volta di credere in una proposta di qualità.

La serata prevede diverse iniziative, che consentiranno numerose opportunità di intrattenimento e svago da affiancare allo shopping nei negozi. Dalle 21, per le strade del centro, Gonfiabilandia offrirà momenti di animazione rivolti in particolare ai bambini (proposta a cura di Confcommercio Lecco); in piazzetta Isolago, invece, tradizionale momento musicale, a cura dei commercianti dell’Isolago.

Presso la Libreria Volante di via Bovara, sempre dalle ore 21, “Stiamo scomparendo – Viaggio nell’Italia della minoranza”, presentato dalla redazione di CTRL. Alla stessa ora, presso la Libreria Cattaneo di via Roma, laboratorio per bambini con le maestre della Pietro Scola che racconteranno i Promessi Sposi Alle ore 21.15, alla Libreria Ibs+Libraccio in via Cavour, Momcilo Jankovic e Salvatore Vitellino presenteranno il loro libro “Ne vale sempre la pena. Il dottor Sorriso, i suoi pazienti e il vero valore della vita” (Baldini & Castoldi).

Da segnalare che, durante la serata di giovedì 28, la libreria Parole Nel Tempo di Lecco proporrà, a partire dalle ore 20.45, una conferenza dal titolo “Il passato che non ti aspetti. Frammenti di codici medievali reimpiegati nella legatura di antichi volumi”, con l’intervento del professor Marco Sampietro (Liceo Manzoni di Lecco).

Si ricorda infine che il parcheggio dell’Isolago resterà aperto fino alle 24 per permettere ai lecchesi e ai turisti di godersi la serata fino in fondo.

Le locandine di Shopping di Sera 2018 e i volantini che promuovono i negozi aderenti sono stati distribuiti negli scorsi giorni in centro Lecco. Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).