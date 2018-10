VERCURAGO/ERVE – In primavera inizieranno i lavori di sistemazione del sentiero che collega Somasca a Erve passando per la croce del Pizzo di Vicerola e per la frazione Saina.

L’intervento è stato finanziato come appendice del progetto Interreg Italia Svizzera “Le Vie del Viandante 2.0” presentato a settembre e che mira alla creazione di un itinerario che collega San Bernardino (Svizzera) a Milano passando per la sponda lecchese del Lario e per Lecco.

“All’interno del progetto sono stati finanziati circa 35 mila euro per la sistemazione del sentiero che collega la frazione Somasca di Vercurago con Erve – ha detto il presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Carlo Greppi -. A breve faremo il bando per l’assegnazione dei lavori che, verosimilmente, inizieranno la prossima primavera. I soldi serviranno principalmente per la messa in sicurezza di un tratto di parete friabile che sovrasta il sentiero, tra la cappelletta degli Alpini di Somasca e la croce di Vicerola”.

Sarà anche l’occasione, questa volta grazie ai volontari, di sistemare l’intero tracciato: “Grazie all’antincendio boschivo di Erve e alla protezione civile di Vercurago cercheremo di sistemare l’intero tracciato – ha detto Greppi -. In questo caso si tratta di lavori che esulano dal bando e vengono svolti grazie al prezioso lavoro dei volontari”.

Un sentiero che, come spesso accade, si stava perdendo ma che ha un valore storico-culturale: “In passato è sempre stata una delle vie di collegamento tra la Valle San Martino e la repubblica di Venezia. Venendo ai giorni nostri il sentiero sarà la naturale prosecuzione del percorso Rotary: una volta sistemato e messo in sicurezza anche questo tratto si potrà partire da Ballabio e arrivare a Erve passando da Versasio e dal Castello dell’Innominato“.