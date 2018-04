ABBADIA / BELLANO – Decisamente un bellissimo risveglio per i lecchesi, grazie ad Uno Mattina che lunedì ha trasmesso il servizio dedicato al Sentiero del Viandante, mostrando in TV le bellezze del nostro lago.

Le riprese si erano svolte meno di due settimane fa lungo lo storico tracciato, di circa 60 chilometri immerso nella natura e nella storia del territorio, che percorre tutta la sponda orientale del Lario; questa mattina Rai Uno le ha messe in onda durante il programma condotto da Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare.

Un viaggio che l’inviato Lino Zani ha iniziato Lecco, incontrando il vicesindaco Francesca Bonacina, per poi spostarsi ad Abbadia, alla Chiesa del San Martino, punto d’inizio del percorso, dove ad attenderlo e a fargli da guida c’era Antonio Rusconi, sindaco di Bellano.

Un itinerario di “epoca romana – ha ricordato Rusconi – Il commercio avveniva tutto via lago, la carrozzabile non c’era ancora, è sorta solo nella seconda metà dell’Ottocento, il sentiero era quindi l’unica via di comunicazione della sponda lecchese del lago di Como”.

Da Abbadia, la troupe si è spostata a Mandello per ammirare la Torre del Barbarossa, “una delle molte fortificazioni che ci accompagneranno lungo tutto il sentiero. Altri esempi di sono il castello di Vezio e Correnno Plinio, la torre Orezia di Dervio e la torre di Fontanedo a Colico”.

Non poteva mancare una tappa all’Orrido, un antico spettacolo della natura ammirato da migliaia di turisti ogni anno a Bellano. Infine l’arrivo a Corenno Plinio, “uno dei più bei borghi che si incontrano lungo il tracciato” ha ricordato Rusconi.

“Il Sentiero del Viandante in passato si concludeva a Piantedo, oggi arriva a Morbegno – ha concluso il sindaco di Bellano – speriamo di congiungerlo quanto prima anche con Lecco”.