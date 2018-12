VARENNA – Doppio incontro a Roma per il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che lo scorso venerdì è stato ricevuto da papa Francesco, in Vaticano, e dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

Durante i due particolari momenti Mauro Manzoni ha potuto dialogare per parecchi istanti sia con il Pontefice sia con il Presidente, recando loro in dono alcuni rare pubblicazioni inerenti speciali eventi e\o figure legate a Varenna, rinnovando a voce l’invito scritto inviato tempo addietro per una loro visita al Centro del Lario.

Tutto questo, spiegano dal Comune di Varenna, a straordinario coronamento dei “Trittici di Varenna sul Lario – per navigare insieme nella storia, nell’etica e nell’arte” che hanno suscitato una vasta eco in Italia e all’estero e nell’ambito di due speciali incontri – a carattere privato – concessi dai due Capi di Stato alla Fondazione Giorgio La Pira di Firenze, guidata dal prof. Mario Primicerio e di cui Mauro Manzoni era stato invitato a far parte.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità per Il Settantesimo della Costituzione, la Presidenza della Camera dei Deputati e la Provincia di Lecco sono stati fra i più solleciti e calorosi patrocinatori e sostenitori dei Trittici.

Da segnalare anche l’intervento del sindaco Manzoni con il riepilogo delle iniziative varennesi pro La Pira – subito dopo la prolusione del presidente emerito della Corte Costituzionale prof. Ugo de siervo – nell’aula magna di Villa Aurelia, durante il convegno “Spes contra spem 5” sul sindaco santo di firenze, nonché creatore del motto “unire le città per unire le nazioni”.

La presenza dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini alle cerimonie ha conferito particolare lustro all’insieme di tali eventi, così come la motivante e articolata lettera del Presidente CEI cardinale Gualtiero Bassetti.

Il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi, il Presidente della Fondazione La Pira Mario Primicerio, il Presidente di Religions for Peace Luigi De Salvia, la Rappresentante Maria Augusta Favali della APS Gianni Ballerio di ispirazione bahá’í, i delegati delle maggiori Confessioni Religiose, presenti a Varenna hanno recato significativi contributi di pensiero e di opere ai Trittici e agli incontri fiorentini e romani del sindaco Manzoni.

“Tutto quanto costituisce un grande riconoscimento non solo per il sindaco ma, soprattutto, per tutta la cittadinanza varennese e l’intera Amministrazione comunale, così come per il Comitato dei Trittici e per il territorio del Lario Orientale – spiegano dal municipio varennese – In questa luminosa cornice, sono in corso i preparativi per una pregnante iniziativa nazionale, ad alta caratura storica, culturale ed etica, nel mentre prosegue la programmazione di altri Trittici”.