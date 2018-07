CALOLZIO – Il tandem rubato al Centro Diurno Disabili “Rugiada” del comune di Calolziocorte è ritornato al suo posto.

Grazie a una segnalazione, i ragazzi del Centro diurno disabili hanno riavuto il loro tandem.

Giovedì 26 luglio alle ore 14.30 al Centro Diurno Disabili, in via De Amicis (località Pascolo), l’amministrazione avrà modo di ringraziare per i gesti di altruismo e solidarietà dimostrati dai cittadini.