CALOLZIOCORTE – Il Tar rigetta la richiesta di sospensiva, per il momento la gestione degli impianti sportivi resta all’Acd Calolzio.

Il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso oggi, venerdì, nel contenzioso che vede opposte le due società sportive calolziesi sulla gestione degli impianti in città. L’Ac Victoria, uscita perdente dal bando vinto dell’Acd Calolziocorte, ha infatti contestato, dando via al procedimento legale, alcune interpretazioni burocratiche della gara stessa, in mano alla Provincia.

“Oggi il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva, di conseguenza non ha ritenuto valide le motivazioni dell’Ac Victoria. La gestione degli impianti sportivi resta in carico alla Acd Calolzio sino al pronunciamento definitivo del tribunale – ha fatto sapere il sindaco Marco Ghezzi -. L’Amministrazione comunale, forte di questa decisione, ribadisce che per il bene della collettività si sarebbe dovuto trovare una mediazione tra le due società. Spiace aver perso tempo in inutili polemiche e denaro dei cittadini in un contenzioso che poteva essere assolutamente evitato”.