LECCO – E’ nata ufficialmente settimana scorsa su iniziativa di Marco Galbiati l’Associazione “Il tuo cuore la mia stella” per portare avanti i progetti e le iniziative in ricordo del giovane Ricky Galbiati, scomparso nel 2017 per un malore improvviso che lo ha strappato alla vita all’età di 15 anni .

Il sodalizio ha anche un sito internet www.iltuocuorelamiastella.it attraverso il quale è possibile seguire le attività.

Marco Galbiati ha raccolto l’eredità spirituale di Riccardo e il testimone delle sue passioni: l’Associazione “Il tuo cuore, la mia stella” promuove infatti iniziative nel campo dello sport e della cucina in un’ottica di attenzione e di aiuto al prossimo.

Dalle borse di studio per gli studenti più meritevoli della scuola alberghiera di Casargo frequentata da Ricky alla gara di sci dell’Aprica che ha permesso di dotare la cittadina di un defibrillatore, passando per il progetto più ambizioso, la scuola di alta formazione professionale nel campo della ristorazione e dell’hôtellerie per cui è allo studio la ristrutturazione di Villa Ponchielli, sono numerosi i progetti in corso e che troveranno realizzazione nei prossimi mesi.