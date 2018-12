LECCO – Dopo aver fatto cantare politici e sportivi, con risultati non sempre allettanti (ma decisamente divertenti) questa volta lasciamo spazio ai professionisti. Per l’immancabile e ormai tradizionale video di Natale, quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere band e cantanti del territorio.

Jingle Bell Rock è il classico natalizio scelto per l’occasione, una canzone che musicisti e vocalist di generi diversi si sono dilettati a reinterpretare, ognuno nel proprio stile: in chiave rock, jazz, folk, pop, rap e pure reggae, in duo, solisti, in gruppo o in coro.

IL VIDEO

Li ringraziamo per essersi prestati al gioco e per le loro performance, così come un importante ringraziamento lo rivolgiamo al Crams di Acquate, partner di LeccoNotizie.com in questa iniziativa, per il prezioso contributo tecnico e logistico, ed infine al GiugaRock, manifestazione che ha visto concorrere alcuni dei protagonisti di questa video-clip.

Il “grazie” più grande lo dedichiamo però ai nostri lettori, che quotidianamente scelgono l’informazione di LeccoNotizie.com, premiando ogni giorno il nostro lavoro e agli inserzionisti e sponsor.

A tutti voi e alle vostre famiglie, i nostri migliori auguri di un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.