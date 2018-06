LECCO – Per la categoria Video vince Alessandro Bono (di Talk About Travel) di Lecco.

Con una serata di premiazione unica nella cornice milanese, momondo.it – la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel – ha premiato i migliori contenuti nel contest che nasce per valorizzare e celebrare il talento dei blogger di viaggio italiani capaci di affascinare e ispirare i viaggiatori del Bel Paese attraverso foto, video e testi.

La prima edizione tricolore dello speciale contest Bloggers’ Open World Awards ha premiato i quattro migliori blog di viaggio nelle categorie Open World, Blog, Fotografia e Video. Sono proprio i blog e i social media i nuovi protagonisti delle scelte di viaggio degli italiani.

La categoria video ha premiato coloro che sono stati in grado di narrare il viaggio nel modo più stimolante e coinvolgente; a premiare il primo classificato c’era il documentarista di viaggio, autore e produttore de Il Mondo al Rallentatore su Rai3 Ludovico de Maistre che ha riconosciuto tra i migliori Alessandro Bono di Talk About Travel per la qualità delle immagini e la buona cura del montaggio. Sono risultate interessanti e dinamiche le transizioni facendo emergere occhio fotografico, una buona capacità di composizione e gusto nella gestione dei colori in fase di editing trasmettendo al meglio passione e desiderio di viaggiare.

I primi classificati delle categorie Blog, Fotografia e Video avranno la possibilità di partecipare a un appuntamento di formazione di alto livello insieme a blogger provenienti da diversi paesi europei nell’autunno 2018, per un momento di scambio unico in cui esperti di marketing digitale li aiuteranno ad affinare le potenzialità e la strategia di comunicazione del proprio blog, e di seguire il corso online Travel Film School per diventare film maker di viaggio.