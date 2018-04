OGGIONO – Sabato 21 aprile, alle ore 21, presso la Chiesa di San Giorgio ad Imberido, in occasione della Festa patronale di San Giorgio, la rassegna “Oggiono Musica” edizione 2018, a cura del Corpo Musicale Marco d’Oggiono, con la direzione artistica del Maestro Matteo Anghilieri e con il contributo e il patrocinio della Città di Oggiono, ospiterà il concerto per oboe e organo con Marino Bedetti (oboe/corno inglese) e Andrea Macinanti (organo).

Il programma musicale spazia dal Settecento a fine Ottocento, con un repertorio che esalta il ricercato abbinamento oboe/corno inglese e organo. In chiusura saranno eseguite le “Variazioni su tema di Rossini” di Chopin in omaggio al 150esimo rossiniano.

Marino Bedetti, imberidese, ha studiato oboe sotto la guida di Sergio Crozzoli al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è diplomato a pieni voti nel 1982 e si è perfezionato, in seguito, al Conservatorio di Berna con Hans Elhorst e Heinz Holliger. Si è esibito in qualità di solista in importanti stagioni concertistiche italiane ed estere. E’ docente di oboe al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Andrea Macinanti si è diplomato in organo, clavicembalo e canto ai Conservatori di Bologna e di Parma perfezionandosi con Klemens Schnorr a Monaco di Baviera. E’ docente di organo al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. E’ membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna e dal 1988 direttore artistico della rassegna concertistica internazionale “Organi antichi, un patrimonio da ascoltare”. Nel 2005 è stato insignito dal Presidente Ciampi del titolo di Cavaliere dell’Ordine “al merito della Repubblica italiana”.