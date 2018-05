LECCO – “Immagini in Libertà” questo il titolo della mostra fotografica allestita dal 9 al 23 maggio a palazzo della Confcommercio di Lecco dal Fotoclub Lecco, realtà nata nel 1968 e che, in 50 anni di storia, ha avuto tra i propri iscritti numerosi fotoamatori e professionisti di fama internazionale.

“Immagini in libertà” presenta trentadue fotografie di otto diversi autori: Elia Bonaiti, Ennio Boni, Augusto Bosoni, Angelo Caspani, Gianni Foraboschi, Francesco Riva, Luigi Secomandi e Fulvio Villa. Sono scatti fatti in diverse epoche, non legati da un tema comune ma che possono avvicinare allo stile e alla capacità espressiva di quel momento di ciascun autore.

Iscritto alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) della quale è socio “Benemerito” per l’importante attività svolta a livello nazionale ed internazionale, il Fotoclub Lecco negli Anni ‘80 ha promosso, primo in Italia, la proiezione di fotografie chiamate “Audiovisivi”, organizzando il “Fotofestival” e divulgando, in poco tempo, questo nuovo stile di “regalare” immagini.