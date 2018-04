FONTANELLATO – Una partecipazione importante, oltre che una bella pubblicità per il territorio lecchese, quella dei Laghèe di Bellano, in trasferta nel fine settimana appena trascorso in provincia di Parma, per il Castel Street Food di Fontanellato.

Si tratta di una delle prime iniziative per la neonata associazione di promozione delle imbarcazioni tradizionali del Lario, le Lucie e che raccoglie gli appassionati della sponda orientale del lago, da Abbadia a Colico.

“Siamo stati a Venezia con due Lucie nella settimana del Carnevale e dopo quell’evento ci è stata chiesta la presenza anche alla manifestazione di Fontanellato, è stata una giornata bellissima” spiega dai Laghèe, Giovanni Nogara.

I rematori dell’associazione, quattro in tutto, si sono alternati alla guida di una Lucia, trasportando i turisti per le acque del fossato che costeggia la Rocca Sanvitale. “Ben 1500 persone sono salite sulla Lucia – dice soddisfatto Nogara – abbiamo iniziato al mattino e proseguito fino a sera, con le barche illuminate. La nostra partecipazione è stata gratuita e ci tenevamo ad esserci, è stata un’importante occasione di promozione per il nostro lago”.

In cantiere ci sono ora tante altre iniziative, anche lungo le rive del capoluogo, tra tutte l’appuntamento più importante sarà quello del Palio Remiero, in programma per il 26 agosto sul lago di Lecco.