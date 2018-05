CALOLZIOCORTE – In 1631, un record storico, nella serata di sabato, atleti, famiglie, bambini e anziani pronti a partecipare alla Lucciolata del Pascolo, la corsa che dà nome anche alla festa dell’oratorio e che con le sue 39 edizioni si conferma una delle tradizioni più amate del territorio. Quest’anno la kermesse è dedicata al vicario don Roberto Trussardi, che da settembre lascerà le parrocchie di Vercurago e Pascolo per dirigere la Caritas di Bergamo.

Alle 21, pronti…via. Così un fiume di persone ha invaso le strade cittadine, 5 chilometri in un percorso che si snoda sul lungolago per poi salire fino a Somasca, fra i boschi, in cerca dei piccoli insettini luminosi. In 20 minuti e 40 secondi il primo al traguardo è stato Lorenzo Beltrami, seguito da Renzo Raimondi (21.19) e Oscar Balbiani (21.30).

Per la categoria donne Beatrice Preda con i suoi 26 minuti e 40 si classifica prima donna assoluta e prima ragazza delle medie. Dopo di lei Marianna Bofedi (30.00) e Sara Pigazzini (30 20). Stefano Gilardoni e Michela Maggioni sono i primi fra i ragazzi delle superiori. Eric Digenova il primo ragazzo delle medie, mentre Mounir Hamza e Serena Mascheri delle elementari.

Premiato anche il gruppo più numeroso in onore di don Roberto, a cui è stata regalata la coppa, con 636 iscritti che ha vinto la sfida lanciata dal sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic, il suo gruppo, l’Interregno della Valle San Martino saluta don Roberto, ha totalizzato 105 iscritti. Tommaso Arlati e Andrea Losa, invece sono stati i partecipanti più giovani.

“C’è tanta gente, sono molto contento, la Lucciolata è proprio un successo dell’Oratorio del Pascolo, colgo l’occasione per ringraziare i Volontari che la organizzano mettendoci cuore e impegno” ha detto don Roberto Trussardi.

Un’edizione anche all’insegna della solidarietà; nel momento delle premiazioni ha visto la consegna di un assegno di 1500 euro a Telethon. La lucciolata ha richiamato anche tutti i politici in corsa alle Amministrative, previste il prossimo 10 giugno, erano infatti presenti i candidati sindaci accompagnati dai componenti di lista.

La festa dell’oratorio continuerà ancora per la prossima settimana, QUI tutti gli appuntamenti in programma.

GALLERIA FOTOGRAFICA: