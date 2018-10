MILANO – Obiettivo raggiunto, nonostante il maltempo: Milano si è colorata di rosa domenica per la quinta PittaRosso Pink Parade.

Più di 6.000 persone hanno affollato le strade cittadine con passo deciso in nome della solidarietà, poiché come sempre la PittaRosso Pink Parade è organizzata, grazie al prezioso contributo del Comune di Milano, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori femminili.

Per la prima volta il corteo ha avuto inizio da Piazza Duomo. Una moltitudine tanto solidale quanto eterogenea e transgenerazionale: donne, uomini, bambini hanno attraversato gli angoli più suggestivi della città per terminare la loro fatica al Parco Sempione.

In questa edizione, esultano gli organizzatori, sarebbe stato realizzato anche il record di fondi raccolti che andranno a sostegno della ricerca scientifica. I calcoli sarebbero ancora provvisori e fino al 31 ottobre è ancora possibile sostenere il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato all’oncologia femminile, con una donazione libera presso tutti i punti vendita PittaRosso oppure sul sito Pink is Good (http://pinkisgood/wp/dona-ora).