LECCO – Una vera e propria festa che ha coinvolto tutta la città, la Runvinata non è una semplice skyrace ma un evento capace di rendere tutti protagonisti: dai più allenati a quelli che corrono per la prima volta, dai più grandi ai più piccini.

Anche ieri pomeriggio, sabato, è stato così: partenza alle ore 16 dall’oratorio del Caleotto, poi la festa è proseguita all’oratorio di Germanedo dove si sono susseguiti gli arrivi prima del pasta party, delle premiazioni e della grande festa finale.

La gara più tosta prevedeva il solito tracciato di 13,5 chilometri con l’ascesa fino alla vetta del Magnodeno e il ritorno in città: il primo a tagliare il traguardo è stato Alessio Rigamonti con il tempo di 1h25’24, seguito da Dario Rigonelli in 1h25’50” e Massimiliano Binda in 1h26’29”. La gara femminile, invece, ha visto trionfare Mira Rai 1h41’32”, qualche minuto più tardi è giunta Federica Ardizzoia 1h55’09”, terza Virginia Ortalli in 1h57’38”.

Gara combattuta anche per il percorso giallo, 7,5 chilometri con salita fino a Campo de’ Boi e discesa a Germanedo. Sul gradino più alto del podio è salito Marco Aondio in 42’22”, secondo Marco Pennati in 43’28”, terzo Simone Turrisi in 43’29”. Al femminile il successo è andato ad Aurora Invernizzi 55’23”, seguita da Elena Caliò (57’45”) e Chiara Magni (58’15”).

Al di là del risultato, anche quest’anno ciò che resta sono i volti affaticati ma felici delle centinaia di concorrenti che hanno accettato la sfida e deciso di mettersi alla prova. Un plauso anche al “popolo” del percorso verde, quello più semplice da 4,7 chilometri, che ha visto tantissimi bambini; il loro impegno sul traguardo è stato davvero ammirevole.

Oltre 700 persone al via che hanno saputo rendere la Runvinata 2018 una vera festa dello skyrunning.

