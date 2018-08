OLGINATE – Oltre 500 mila euro in arrivo nei prossimi tre anni (2018 – 2020) grazie al dividendo straordinario di Lario Reti Holding derivato dalla vendita del gas. Questa la variazione più importante, in entrata, nel bilancio di previsione.

“Questa cifra (510.158,40 euro) sarà destinata per opere e manutenzione di carattere straordinario. Soldi che ci consentono di fare una programmazione vera” ha detto il sindaco Marco Passoni.

Nello specifico, per l’anno 2018, circa 90 mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade e asfaltature (i lavori verranno eseguiti nella primavera 2019), mentre 80 mila euro saranno utilizzati per una variante al Pgt. Nel 2019, poi, 230 mila euro saranno utilizzati per il rifacimento del lungolago, con la realizzazione della ciclopista, nel tratto tra via Pescatori e l’area mercato. Nel 2020, infine, i dividendi saranno utilizzati per la costruzione di nuovi spogliatoi per il campo di calcio. La cifra complessiva dell’intervento è di 150 mila euro, 110 finanziati dai dividendi e i restanti da altri fondi che si prevede di incassare.

“Tutto quello che abbiamo programmato è stato realizzato – ha detto il sindaco -. Sono contento di come hanno lavorato gli uffici e della situazione economica del comune che ci consente di avere un po’ più di respiro e programmare le attività”.

Critico il capogruppo di minoranza Riccardo De Capitani: “Quando si amministra serve anche un po’ di fortuna e voi l’avete avuta visto che vi arrivano 510 mila euro. Forse i cittadini avrebbero preferito meno introiti ma una tariffa del gas più bassa. State lavorando bene? Non saprei… Ben vengano le opere pubbliche, però ci auguriamo che non facciano la fine di piazza Garibaldi con una fontana che ha assorbito un quarto della spesa dell’opera e dopo un anno di segnalazioni perde ancora acqua. E’ un errore grave, i lavori vanno seguiti in fase di realizzazione”.

La riposta al capogruppo di maggioranza Antonio Sartor: “Se abbiamo a disposizione quei soldi non è una questione di fortuna ma di programmazione. Se abbiamo 510 mila euro è perché questa maggioranza ha votato perché gli utili derivati dal gas venissero ridistribuiti al territorio”.

Novità anche per quanto riguarda il Dup (Documento Unico di Programmazione): “La prossima sfida è la riqualificazione del lungolago da via Pescatori all’area di piazza Mercato, un progetto volto a rendere più vivibile il paese ma che guarda anche al turismo – ha detto il sindaco Marco Passoni -. L’altra sfida è la creazione di un centro culturale dedicato ai bambini nella zona delle scuole di via Campagnola. Stiamo cercando un modo per finanziare il progetto (si parla di circa 1,5 milioni di euro, ndr) che andrebbe a migliorare molto la qualità di vita dei bambini. Non è una cosa facile ma caratterizzerà i prossimi anni dell’amministrazione”.