VARENNA – Non sarà una vacanza tra le più usuali e nemmeno tra le più riposanti ma, a giudicare dal loro sorriso, sta regalando tante emozioni il viaggio affrontato in queste settimane da una coppia di turisti olandesi, di passaggio martedì sul ramo lecchese del Lago di Como.

I due, insieme al loro fedele border collie, si sono incamminati dai Paesi Bassi con l’obiettivo di raggiungere Roma a piedi, zaini in spalla. Nelle scorse settimane hanno attraversato l’Europa centrale, raggiungendo l’Italia del Nord e quindi il Lario.

Martedì mattina erano a Fiumelatte quando li abbiamo incontrati, intenti a scendere verso Lierna attraverso il Sentiero del Viandante e, dopo essersi concessi un bagno al lago, avrebbero poi proseguito verso Lecco.

Hanno pianificato tutto il loro viaggio, anche grazie ad App specifiche sul loro smartphone, cercando nel possibile itinerari lontani dalle strade e dalle auto, per questo si sono rammaricati quando hanno capito che, una volta arrivati ad Abbadia, non avrebbero avuto alternative ad una ‘passeggiata’ sulla Statale 36, per arrivare al capoluogo manzoniano visto che, ancora oggi, si attende la realizzazione della ciclopista.