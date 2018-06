LECCO – Il gruppo alpinistico dei Ragni di Lecco si esibirà in alcune discese dalla cima del Pirellone lungo la facciata che guarda verso piazza Duca D’Aosta.

Lunedì 18 giugno dalle 11.30 alle 12.15, il pubblico potrà assistere negli spazi predisposti lungo i marciapiedi e il piazzale esterno di accesso a Palazzo Pirelli. Sarà presente il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi.

L’evento è promosso dalla Caritas Ambrosiana nell’ambito della campagna “Share the Journey” promossa da Caritas Internationalis e lanciata dal Pontefice lo scorso settembre con l’obiettivo di promuovere la “cultura dell’incontro” nelle comunità da cui i migranti partono o ritornano, in quelle in cui transitano e in quelle in cui scelgono di stabilire le loro case.

Nel corso dell’’iniziativa verrà presentato il concorso “Scendi dalla pianta”, che vuole invitare la gente a condividere “i buoni incontri che quotidianamente capita a tutti di fare con una persona diversa per colore della pelle, cultura, religione, storia. Un incontro che può essere avvenuto nel quartiere. In parrocchia. A scuola. In un campo da calcio. Al lavoro. Ovunque”.

I partecipanti al concorso dovranno inviare un’immagine con una didascalia o una breve storia del loro incontro utilizzando l’apposito form sul sito della Caritas Ambrosiana alla pagina share.caritasambrosiana.it/scendi-dalla-pianta.

Le dieci fotografie con didascalia o storia allegata che avranno ricevuto più voti andranno in finale, dove saranno valutate da una apposita giuria. Il concorso si chiuderà il 15 settembre.

Il vincitore si aggiudicherà come premio un viaggio in Kenya per due persone da effettuare nell’estate 2019.