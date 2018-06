LECCO – Una breve chiacchierata con Camila Raznovich. Questa l’emozione vissuta ieri sera, in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra, per un giovane videomaker lecchese.

Yuri Palma, 18 anni di Costa Masnaga, è stato chiamato a partecipare alla trasmissione “Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata”, uno speciale spin-off estivo dedicato alla famosa trasmissione della domenica pomeriggio condotta da Camila Raznovich.

Il videomaker lecchese ha presentato una versione inedita, creata apposta per la trasmissione, del video “Land Of Giants – Visual Wonders Ep.1” girato sull’isola di Skye in Scozia.

“Mi è piaciuta molto come esperienza – ci ha detto -. E’ stato bello partecipare a una trasmissione televisiva di quel livello, sono stati tutti molto accoglienti. In realtà non c’è stato nemmeno il tempo di preparasi, ho visto Camila Raznovich pochi minuti prima di entrare in studio perciò, penso si sia visto anche da casa, è stato tutto molto spontaneo”.

Non ti sei emozionato davanti alle telecamere? “In realtà sono situazioni in cui mi trovo a mio agio, mi piace parlare in pubblico”.

Questa partecipazione rappresenta un bello spot per la tua attività: “Sicuramente è stata una bella vetrina. Poco tempo fa ho aperto la mia azienda e sto lavorando a diversi progetti. Questa occasione di visibilità è senza dubbio un bell’aiuto”.

Camila ha chiesto a Yuri della maturità che comincerà a breve. Il giovane ha rivelato che la matematica rappresenta un suo punto debole anche se, in realtà, si presenta all’esame con la media dell’8. La conduttrice ha fatto anche un appello alla prof. Mauri… E dopo la maturità: “Purtroppo in Italia non c’è nessuna scuola specifica per il tipo di strada che voglio intraprendere, ci sono solo scuole di cinema tradizionale, perciò continuerò a lavorare in quest’ambito”.

E Camila Raznovich come è dal vivo? “E’ una persona che riesce a metterti a proprio agio, ma soprattutto è una conduttrice capace di fare le domande giuste. Perciò penso che sia stata una conversazione interessante”.

Dopo di te, è stato protagonista della trasmissione il grande alpinista Reinhold Messner: “L’ho soltanto incrociato per pochi minuti perciò non ho avuto l’occasione di parlarci molto. Ma, anche solo conoscerlo, non è stato affatto male!”

Yuri Palma, segnatevi questo nome, siamo pronti a scommettere che sentiremo ancora parlare di lui!

