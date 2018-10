LECCO – Il maltempo non ha fermato l’inaugurazione del Parco dei Profumi, inaugurato questo pomeriggio, sabato, in via per Erna (località Falghera, ndr). Un nuovo e incantevole angolo verde, in una posizione privilegiata della città, che da oggi ha aperto ai visitatori.

Tanti i presenti al taglio del nastro, nonostante la pioggia. Presenti il sindaco di Lecco Virginio Brivio e l’assessore all’Urbanistica Gaia Bolognini: “Prima di essere sistemato e di diventare il Parco dei Profumi questa era un’area inutilizzata, per noi è un vero piacere poter restituire ai cittadini questo luogo”.

Lo spazio verde è stato sistemato e arricchito di essenze arboree che alla loro fioritura profumeranno l’aria. I passanti potranno godere della bellissima vista su Lecco, il lago e le montagne sedendosi sulle panchine presenti e sui gradini di un piccolo anfiteatro, realizzato appositamente.

Durante l’inaugurazione tanti i giochi per i bimbi e le attività proposte, per tutti musica grazie ai Firlinfeu e una gustosa merenda.