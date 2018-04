LECCO – Il Gruppo fotografico Libero Pensiero organizza il 5° torneo fotografico “Temi a confronto 2018”. Il titolo del tema di quest’anno è: In mezzo scorre il fiume.

Suggerimenti per le immagini possono essere ad esempio valli attraversate dal fiume, cascate, ruscelli, la vita lungo il fiume, pescatori sulle rive, relax lungo le rive, campi coltivati attraversati dal fiume e quant’altro scaturisce dalla fantasia del fotografo.

Regolamento: Ogni partecipante è libero di interpretare il titolo a proprio modo e dovrà presentare un audiovisivo sonorizzato a proprio piacimento importante che la durata sia di 90 secondi circa. I lavori dovranno contenere il titolo e il nome dell’autore (non è consentito il nome del foto club di appartenenza) verranno escluse dalla giuria proiezioni che contengono simboli o indicazioni in grado di far individuare il circolo di appartenenza.

I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 ottobre 2018. La serata di gara sarà: giovedì 22 novembre 2018 ( eliminatorie e finale ) presso il Circolo Libero Pensiero ore 21.

La partecipazione al torneo è gratuita. L’autore che vincerà il torneo si aggiudicherà la targa “Gruppo fotografico Libero Pensiero” e in più riceverà, come trofeo, la scultura creata e messa in palio dal Maestro scultore Leonello Caddeo dal titolo “ L’aquila reale “ (in riferimento all’occhio attento e scrutatore del fotografo). Questo premio però verrà conservato per un anno dall’autore vincitore che lo rimetterà in palio nell’edizione successiva finché verrà vinto per tre volte dallo stesso autore (alla terza vittoria, anche non consecutiva, resterà di proprietà del vincitore). Altri, eventuali, premi saranno distribuiti in base alla classifica.

Per eventuali altre informazioni contattare Gianni al 338 8489764

QUI il regolamento completo

Segue la locandina