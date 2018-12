VERCURAGO – C’era tutta l’amministrazione unita, insieme al parroco don Andrea Pirletti, oggi pomeriggio (domenica) in biblioteca dove si è svolta la consegna delle borse di studio e delle costituzioni ai neo diciottenni.

“Organizziamo questa cerimonia all’interno della 15^ edizione di Vercurago Espone, un evento dove il paese mette in mostra le sue eccellenze di cui fanno parte anche i premi al merito scolastico – ha detto il sindaco Carlo Greppi che ha fatto una ricerca sulla parola talento -. In televisione c’è addirittura una competizione, il talent show, dove si partecipa per dimostrare, non di possedere dei talenti, ma di essere un talento e quindi chi non è un talento è un fallito. Nella mia ricerca, ovviamente, sono arrivato alla Parabola dei Talenti del Vangelo di Marco: è compito e abilità di ciascuno utilizzare le proprie abilità per far fruttare quello che ci è stato messo a disposizione”.

“Nessuno può dire di non aver talento – ha continuato il sindaco – è un bene ricevere l’opportunità di poter studiare, vivere comodi in una famiglia che ci vuole bene, è un talento qualsiasi occasione si presenta per far valere le proprie capacità. Se siete qui oggi è perché ve lo siete meritati, vi siete impegnati e non vi siete accontentati della sufficienza o del minimo indispensabile”.

Al plauso per i risultati ottenuti da questi studenti si sono uniti anche gli altri consiglieri: “Il nostro augurio è che questo non sia un punto di arrivo ma un punto di partenza – ha detto il consigliere Michele Meoli – perché non si finisce di imparare nelle scuole ma si finisce di imparare fuori”.

“Voi dovete essere dei trascinatori: contagiate gli altri col piacere della scoperta e del conoscere” ha detto il vice sindaco Roberto Maggi. “Non siate secchioni ma talentuosi – ha concluso don Andrea -. Il secchione è quello che tiene tutto nel suo secchio e non dà niente a nessuno, il talentuoso è disponibile e restituisce quello che ha ricevuto”.

Gli studenti premiati: Elisa Riva (liceo scientifico Rota) classe terza, media 8.73; Martina Mandelli (liceo scienze umane Rota) classe quarta, media 8.42; Simone Salierno (liceo scientifico Leopardi) classe seconda, media 8.27; Giulia Bonacina (liceo scientifico Rota) classe terza, media 8.27; Claudia Riva (Cat Iis Rota) classe quarta, media 8.2; Miriam Banetti (liceo scientifico Grassi) classe prima, media 8.1; Caterina Noseda (liceo scientifico Grassi) classe terza, media 8.09; Sonia Valsecchi (liceo artistico Medardo Rosso) classe terza, media 8.08; Corinne Sesana (liceo classico Leopardi) classe terza, media 8.08.

I neodiciotteni di Vercurago che hanno ricevuto la costituzione: Fabio Baggioli, Samuel Bolis, Katia Bonacina, Silvia Bonacina, Emilia Calin, Alessandro Fontana, Alex Gennuso, Sara Hagag, Andrea Lozza, Martina Mandelli, Alex Mazzoleni, Sara Milani, Elisa Milea, Kristina Moyans, Alessandro Nesci, Stefano Noviello, Davide Radaelli, Claudia Riva, Ilaria Romagnuolo, Anita Stanizzi, Andrea Tallarico, Vanessa Tentori, Michele Valentino, Emanuele Valsecchi.

Dopo le premiazioni tutti per le vie del centro storico di Vercurago per vedere i banchetti natalizi e assaggiare le specialità preparate dalla varie associazioni del paese.