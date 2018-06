MANDELLO – In punta di piedi a passo di danza così è andata in scena, nella serata di sabato, la quinta edizione del Brianza Danza Festival concorso in piazza Mercato a Mandello trasformatasi per l’occasione in un palcoscenico. Sessanta le esibizioni con i danzatori divisi per categoria e stile.

“Abbiamo danzatori da tutta Italia – commenta Gemma della Torre, presidentessa de’ Brianza Danza – divisi in baby, junior e senior, a loro volta poi differenziati fra classico, moderno contemporaneo, hip hop e composizione coreografica con danze di carattere”.

A giudicare e premiare i migliori, con borse di studio per stage in Italia e all’estero oltre che menzioni, la giuria tecnica presieduta da Oriella Dorella ultima étoile del Teatro alla Scala, affiancata da Oliviero Bifulco e Roberto Altamura. “Il punteggio finale è dato dalla somma dei parziali rispetto alla tecnica, l’espressività e la musicalità del danzatore” continua Gemma Della Torre.

“Siamo felici di riproporre un evento che è già diventata una tradizione – spiega l’assessore alla Cultura, Luca Picariello – Tanti giovani saranno a Mandello e resteranno nella nostra città per una decina di giorni, insieme alle loro famiglie e gli accompagnatori, con risvolti anche turistici per Mandello”.

“Ci sarà una giuria importante e vedremo molto talento in questa manifestazione che è sicuramente di qualità – commenta Serenna Alippi, assessore allo Sport – il festival porta a Mandello i professionisti della danza. E’ una manifestazione che auspichiamo venga mantenuta anche in futuro”

Come intermezzo un assaggio di danze storiche dell’800 che animeranno la prossima terza edizione della notte bianca in programma fra le piazze mandellesi il prossimo 6 luglio, con la sfilata di costumi di scena e abiti da red carpet come evento conclusivo imperdibile.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA: