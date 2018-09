DESENZANO DEL GARDA (BS) – Chi non ricorda la Coppa Cobram, mitica gara di ciclismo di Fantozziana memoria? Ecco, chi avrebbe sempre desiderato partecipare sappia che sta per tornare…

Domenica 23 settembre, da Desenzano del Garda, prende il via la V Coppa Cobram del Garda: 700 partecipanti in arrivo da tutta Italia, iscrizioni chiuse a tre mesi dal via e, per chi è rimasto fuori, l’organizzazione ha aperto un contest per accaparrarsi 100 posti extra destinati ai gruppi che dimostrano più creatività, con le idee più assurde e con la miglior vena artistica a tema.

Ideata dal Biciclettaio Matto Mauro Bresciani e organizzata dall’associazione “Pedali Lei?” con il supporto operativo dall’agenzia di comunicazione desenzanese Shots.It la mitica Coppa Cobram del Garda interesserà il territorio di Desenzano del Garda e si addentrerà fino a Pozzolengo. Il lungo e vivace biscione formato da più di 700 folli fan fantozziani percorrerà oltre 20 Km nel meraviglioso contesto del basso Garda scoprendo luoghi e prodotti attraverso una giornata insolita, caratterizzata dall’allegria e dall’ironia.

“Ricordate sempre che il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti, che conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro. Quindi… in sella alla bersagliera”

ALCUNE FOTO DELLA PASSATA EDIZIONE (www.coppacobram.eu)