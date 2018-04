LECCO – “Si torna al percorso originate e l’obiettivo è arrivare a 1500 iscritti”. Don Agostino Frasson, al fianco del campione Cadel Evans, ha presentato l’edizione 2018 della Granfondo Don Guanella.

Se l’anno scorso, per varie vicissitudini, la corsa è stata un po’ un percorso a ostacoli quest’anno tutto è stato studiato nei minimi particolari: “Partenza da Rio Torto, a Valmadrera, e arrivo a Cascina Don Guanella dopo oltre 120 chilometri. In mezzo Bellagio, la Madonna del Ghisallo, la Colma di Sormano, Nesso, Bellagio, il ritorno verso Valmadrera sempre costeggiando il lago e poi tutta la parte in Brianza tra Galbiate, Ello, Colle Brianza, Santa Maria Hoè e Oggiono. Il percorso è bellissimo, ci auguriamo di essere in tanti e se uno guarda lo scopo di questo appuntamento non può tirarsi indietro. La gara è stata creata per fare beneficenza e vede al lavoro 500 volontari”.

La prerogativa di quest’anno è la sicurezza lungo tutto il percorso, la macchina organizzativa ha messo a punto una precisa strategia per consentire ai concorrenti di pedalare in totale sicurezza.

Testimonial speciale della Granfondo il campione australiano di ciclismo, vincitore di un Tour de France nel 2011, Cadel Evans: “La sicurezza c’è, don Agostino ha sicuramente i giusti contatti per garantire il bel tempo, se ci sono birra e pizza allora ci sono anche io – scherza il campione -. Questa gara ha il merito di far incrociare tanti bei mondi: Cascina Don Guanella, il ciclismo, la beneficenza… Ho percorso il giro domenica scorsa e per fortuna la discesa dalla Colma sarà chiusa al traffico: ci sono due discese che mi fanno paura nel mondo delle corse e questa è una di quelle. E poi c’è la strada del lungolago, la più bella del mondo, la faccio molto spesso. Vista la finalità della Granfondo speriamo di essere anche più di 1500 ciclisti”.

“Cadel ha visto la nascita e l’evoluzione di Cascina Don Guanella, speriamo di vedere insieme anche la conclusione – ha detto don Agostino -. Mi fa piacere che rimarchi che siamo qui per il bene dei ragazzi, non bisogna perdere di vista l’obiettivo. Grazie a questa iniziativa vediamo rifiorire alcune vite, vediamo il cambiamento e vediamo diventare questi ragazzi degli uomini”.

Tra le novità di quest’anno anche un percorso cicloturistico di 45 chilometri che potranno affrontare anche i meno allenati: “Un modo per consentire a tutti di divertirsi e fare beneficenza. Un grazie a tutti gli sponsor che ci danno il loro contributo – ha aggiunto don Agostino – li invito a venire a vedere i progressi di Cascina Don Guanella. Il 24 ottobre, giorno dedicato a San Luigi Guanella, inaugureremo la cantina, la vinificazione, il laboratorio della frutta e del pane, la cucina e la sala ristorazione ed è già stato attivato il caseificio”.

E poi, grazie a Dama, nel pacco gara ci sarà una bellissima polo ed è stata studiata una nuova linea destinata al merchandising, anche in questo caso tutto il ricavato verrà devoluto alla Cascina Don Guanella. E’ stata disegnata anche una maglietta speciale con il tricolore: “Verrà utilizzata da un gruppo di 16 ciclisti che, in concomitanza con il Giro d’Italia, andrà in Israele per visitare in bicicletta la Terra Santa e i luoghi di Gesù. Sarà un modo per portare un messaggio di pace”.

La Granfondo Don Guanella è in programma domenica 27 maggio. Informazioni e iscrizioni su www.granfondodonguanella.it.