LECCO – Auditorium Casa dell’Economia di Lecco stracolmo, questa sera, sabato, in occasione del Concerto del 60° di Fondazione del Coro Grigna dell’A.N.A. sezione di Lecco.

Fondato nel 1958 dal Maestro Giuseppe Scaioli insieme al fratello Franco Scaioli e agli amici, Antonio Resinelli, Antonio Valsecchi, Adriano Arrigoni, il “Coro Grigna” ha voluto festeggiare lo storico traguardo insieme a molti amici e ad altre tre realtà canore del territorio lecchese: l’Accademia Corale di Lecco diretta dal figlio del Maestro Scaioli, Antonio, I Vous de la Valgranda (diretti dal Maestro Riccardo Invernizzi nonché direttore del coro Grigna) e I Picett del Grenta (diretti dal Maestro Gabriele Bolis).

“I sessantanni trascorsi sono stati anni di presenza e testimonianza semplice, ma importante per la nostra gente e in nostro territorio di appartenenza – ha ricordato il maestro Scaioli al termine della serata tra qualche lacrima di commozione, aggiungendo – Il coro è come un incontro tra innamorati, è un unione nel canto che viene dal cuore”. Poi ha voluto ricordare come il successo del Coro Grigna è stato possibile grazie anche alla famiglia “che mi ha sopportato ma anche supportato”.

Al Maestro Scaioli è stato regalato un quadro composto dalle foto di tutti i coristi che nel corso di questi 60 anni hanno fatto parte del Coro Grigna: “Li ricordo tutti, uno ad uno”, ha detto il Maestro Scaioli al quale è stata affidata sul finire di serata ancora una volta la direzione del “suo” coro sulle note di “Signore delle Cime”.

Un appuntamento storico quello di questa sera, condotto da Michele Casadio, al quale, come anticipato, hanno partecipato gli amici dell’Accademia Corale di Lecco, I Vous de la Valgranda e I Picett del Grenta che hanno presentato alcuni brani dei rispettivi repertori. Applausi, tanti applausi, per tutti i protagonisti della serata e tanti, davvero tanti, quelli speciali rivolti al Maestro Scaioli, per quella che è stata una serata emozionante.

In platea anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio, che chiamato sul palco ha voluto esprimere “la riconoscenza che la nostra città deve a questo sodalizio”; parole di apprezzamento e riconoscenza anche da parte dell presidente Ana di Lecco Marco Magni presente alla serata.