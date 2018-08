PERLEDO – A poco più di un mese dal suo lancio, i primi numeri del servizio di trasporto turistico del Comune di Perledo sono incoraggianti. Più di 800 passeggeri hanno utilizzato il ‘Perledo Shuttle’ così come è stato soprannominato l’autobus che fa spola dalla stazione, punto di arrivo di molti turisti in visita al paese sul lago, alle frazioni alte del paese.

“Dobbiamo considerare che si tratta del primo mese dall’inaugurazione del servizio, noi riteniamo che le cifre siano incoraggianti. E’ sicuramente necessario dare maggiore visibilità al servizio, le potenzialità sono, a nostro avviso notevoli.” commenta così Marino Maglia, vicesindaco del Comune di Perledo, i dati di utenza del Perledo Shuttle per il mese di luglio.

Il consigliere delegato al bilancio Mauro Gumina aggiunge:

“Siamo ovviamente lontani dal punto di pareggio rispetto all’investimento richiesto, finanziato interamente con gli introiti stimati della tassa di soggiorno, ma il progetto del trasporto turistico rientra in un piano più grande di rilancio del territorio. Vogliamo fornire un’alternativa a tutti coloro che hanno voglia di passare qualche giorno nella tranquillità del nostro Comune, lasciando a casa l’auto, abbandonandosi ai ritmi tranquilli delle nostre montagne, delle nostre frazioni, dei tramonti e assaporando le specialità della cucina tipica. Perledo offre un numero considerevole di alloggi vacanza, quasi tutti ormai resi alla portata di turisti, anche appiedati, grazie allo Shuttle! E’ un’ottima alternativa per passare un weekend diverso anche per tutti coloro che non possono muoversi dalla città nel mese di Agosto.”