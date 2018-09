PIANI RESINELLI – Una giornata in ricordo di Daniele Chiappa a dieci anni dalla morte: dopo la serata di sabato, che ha visto una grande partecipazione di persone al Palazzo del Commercio, domenica in tanti si sono ritrovati ai Piani Resinelli per onorare la memoria del Ciapin, l’affettuoso soprannome con cui tutti conoscevano Chiappa.

Di prima mattina, si sono ritrovati sul piazzale che porta il nome del soccorritore alpino lecchese per raggiungere la vetta dove, intorno alle 11, il gruppo dei Beck ha offerto un rinfresco ai presenti.

Nel pomeriggio, dalle 15, al rifugio Sel si è tenuto l’incontro dal titolo “10 anni senza ‘Ciapin’, sul filo della memoria” realizzato da Pietro Corti e Alberto Benigni.

Anche gli Alpini di Ballabio sono stati coinvolti nella giornata e dalle 16 sul piazzale delle miniere hanno cucinato la polenta taragna. Sempre nel pomeriggio si è esibito il Coro Grigna che ha accompagnato anche la santa messa delle 18 nella chiesetta del Sacro Cuore.

L’iniziativa è stata promossa dalla XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.