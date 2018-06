VALMALENCO – Inaugurato in Valmalenco “Gola Up”, il nuovo percorso alpinistico ai piedi del Bernina che consente di scendere il torrente Scerscen sospesi a filo d’acqua, in un ambiente dai riflessi e colori unici.

L’avventura inizia con una calata di 40 metri in corda doppia ancorandosi ad un masso ciclopico a strapiombo sulla gola. Si prosegue poi lungo corde fisse, zip-line e brevi tratti da percorrere a piedi o con facile arrampicata fino ad uscire dalla forra presso una briglia posta lungo il greto del torrente, dalla quale ci si riporta sul sentiero d’accesso.

Una discesa mozzafiato nelle gole dello Scerscen, subito a monte della località Campo Franscia, nel territorio del comune di Lanzada, dove l’Amministrazione Comunale ha voluto inserire un altro tassello importante alle possibilità di svago della Valmalenco, nel cuore delle Alpi Centrali.

Un’attività che non richiede particolare preparazione fisica e adatta a tutte le età , dove i giochi di luce del sole, del cielo, dell’acqua e della terra si confondono creando un’atmosfera particolare e regalando a ciascuno un’esperienza unica.

Il tutto con una buona sicurezza, da soli per chi ha le sufficienti conoscenze tecniche o in compagnia della Guide Alpine della Valmalenco.

Un percorso alpinistico a basso impatto ambientale che non vuole essere un parco avventura, ma un piccolo stratagemma “alpinistico” per entrare in un mondo naturale insolito, spettacolare e di grande energia che regala momenti di gioia ed emozione con la natura più esclusiva.