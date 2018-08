BELLANO – Continua la rassegna “Insieme con la musica” con il prossimo appuntamento previsto giovedì 9 agosto alle ore 20.30 presso la Chiesa di S.Andrea a Bonzeno sopra Bellano che ospiterà il violinista Andrea Cardinale. La serata è promossa dall’associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bellano.

“L’anima dei Capricci nel mondo di Paganini” sarà il filo conduttore della serata con sinfonie in equilibrio su quattro corde; N. Paganini (Genova, 1782 – Nizza, 1840) Capricci op. 1 – Selezione estemporanea.

Andrea Cardinale è nato a Santa Margherita Ligure, vive a Rapallo, si è diplomato in violino al Conservatorio N. Paganini di Genova con R. Malfatto nel 1992. È stato il primo allievo del suddetto Conservatorio ad aver eseguito più volte a memoria in un unico Concerto la versione integrale dei celebri 24 Capricci di Paganini. Si è perfezionato con i celebri Maestri Berl Senofsky (Peabody Conservatory Baltimora), D. Cottalasso (Teatro alla Scala), A. Casabona, G. Gaccetta, F. Gulli, G. Carmignola e lungamente con Ruggiero Ricci. In oltre vent’anni di carriera concertistica ha al suo attivo oltre mille concerti, esibendosi come solista in tutta Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa. Ha svolto tournée in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Inghilterra, Russia, Polonia, Romania, Macedonia, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia, Irlanda, Algeria, Emirati Arabi, Malesia, Uruguay e Brasile, toccando importanti centri Musicali tra cui Berlino, Monaco di Baviera (Gastaig), Londra, Manchester (City Hall), Cambridge (Trinity College Concert Festival dei due mondi), Portofino (Classica International Music Festival), Torino (Teatro Alfieri), Auditorium del Lingotto, Carro (Festival Paganiniano), Mantova (Teatro Bibiena), Parigi (Fete Natonale de la Musique), Nancy (Nancyphonoies), Dublino, New York (Lefrak Concert Hall, Madison Hall), Washington (D.C All), Spoleto, Parigi, Dublino, Boston, Atlanta, Praga, Varsavia (Palazzo della Cultura), San Pietroburgo, Osaka. Come solista con orchestra ha eseguito i concerti per violino e orchestra di Bach, Vivaldi, Mozart, Paganini, Ciaikowsky. Ha inciso oltre 15 CD per case discografiche italiane, tedesche, inglesi e americane e recentemente ha registrato il CD prodotto da Broad-way intitolato “Il Salotto Rosso di Paganini” con l’integrale dei 24 Capricci recensito con entusiasmo dai più autorevoli violinisti e critici musicali e selezionato da Ricordi-Feltrinelli. Si è esibito in concerto imbracciando lo Stradivari “Il Cremonese” 1715 e il Guarneri del Gesù “Lo Stauffer” 1734 (Cremona – Museo Palazzo Comunale Salone dei Quadri e Auditorium S. Domenico). Suona un prezioso violino Vuillaume del 1864 (collez. Devoto).