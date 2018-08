ABBADIA – “Anche nel nostro Comune, partiranno presto i lavori per la posa della fibra ottica che permetterà di navigare in rete con maggiore velocità”. E’ il sindaco di Abbadia, Cristina Bartesaghi ad annunciare l’arrivo di internet ‘veloce’ nella cittadina sul lago.

Nel pomeriggio di venerdì ne è stato inaugurato il cantiere nei pressi del piazzale del Parco di Chiesa Rotta.

L’intervento, spiegano dal Comune, nasce da un’iniziativa del precedente Governo e, a seguito di un bando regionale, i lavori sono stati consegnati alla società Open Fiber e verranno eseguito in 149 giorni solari.

I cavi verranno posati in rete sotterranea (o aerea, a seconda dei casi) e utilizzeranno, ove possibile, le infrastrutture già esistenti per limitare al minimo l’impatto degli scavi, larghi comunque poche decine di centimetri, e gli eventuali disagi per la collettività.