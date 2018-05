MANDELLO – E’ un fine settimana tutto dedicato alle due ruote quello che ha preso il via venerdì sera dalla piazza del Mercato di Mandello: è il weekend della Festa dei Laghèe, associazione protagonista della tre giorni che sta animando la zona sul lago della cittadina rivierasca.

Harley Davidson, Moto Guzzi e Ducati in esposizione, stand di concessionarie e preparatori, contest e la possibilità di free camping sono gli ingredienti di questo evento oltre al servizio bar e cucina che ha aperto venerdì sera e sarà disponibile anche sabato fino a tarda sera e domenica fino alle 17.30.

Super ospite Emanuel Angius con l’Enduro Extreme Race che intratterrà il pubblico con le sue esibizioni e nella gara di enduro extreme aperta agli appassionati di moto da enduro,cross e trial (gli interessati guardino il regolamento sul sito dei Laghèe) in un percorso ad ostacoli artificiali, nei cinque appuntamenti previsti in calendario (sabato alle 10, alle 14 e alle 20, domenica alle 10 e alle 14). Domenica, inoltre, il museo della Moto Guzzi aprirà straordinariamente le sue porte tra le ore 10 e le 13.

“E’ la tredicesima edizione dell’evento – spiega soddisfatto il presidente dei Laghèe, Gigi Zuccoli – e si è sempre svolta qui, a Mandello, dove nel 2005 è nata la nostra associazione, fondata da nove amici con la grande passione per le due ruote”.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati, in attesa del motoraduno Mandello Città della Moto Guzzi in programma a settembre e di cui cui anche i Lagheé sono parte attiva del Comitato Promotore.