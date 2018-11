LECCO – Giunti alla nona edizione anche quest’anno l’associazione Lecco100 dichiara aperte le iscrizioni del Master comportamentale di management per l’anno 2019, tenuto presso Confcommercio Lecco. “Competenza, Convinzione, Cuore” per cercare, trovare e valorizzare i talenti: questo è il titolo del Master gratuito di formazione comportamentale di management rivolto ai giovani talenti del territorio lecchese.

Obiettivo del Master è quello di far emergere nei giovani la consapevolezza nell’esprimere al meglio le proprie potenzialità, per avvicinarsi con maggior sicurezza al mondo del lavoro, specialmente in un mercato oggi molto selettivo. Si vogliono mettere al servizio dei giovani le esperienze degli imprenditori, partendo da valori condivisi e dalla cultura del fare propri del tessuto economico lecchese, e ciò grazie ad una collaborazione con aziende, imprenditori e manager. Il percorso è arricchito della presenza di accademici e formatori teorici per l’acquisizione di conoscenze fondamentali, che non si limitano soltanto a strumenti trasversali ai percorsi di laurea e utili nel mondo del lavoro, ma anche a far crescere la consapevolezza di una responsabilità personale verso la società e l’ambiente.

Il Master Lecco100 avrà durata di 5 mesi, da febbraio a giugno 2019, e sarà suddiviso in un percorso d’aula con formatori professionisti, in testimonianze di imprenditori e manager su tematiche diverse, ed in stage in azienda sotto la guida di tutors. Il tema del master del 2019 sarà la “Giustizia”. Requisiti fondamentali per l’accesso alla selezione sono una fortissima motivazione e il desiderio di potersi confrontare e mettersi alla prova.

“Anche per il 2019 – ha detto Angelo Belgeri, presidente di Lecco100 – cogliamo la sfida lanciata dal mercato del lavoro che vuole giovani sempre più formati. Noi offriamo a 15/20 giovani talenti un’opportunità unica sul nostro territorio: all’aspetto puramente teorico affianchiamo quello pratico, permettendo il confronto con uomini e donne d’azienda. I ragazzi possono in tal modo acquisire una visione più diretta del mondo del lavoro, avendo inoltre la possibilità di far emergere i propri punti di forza e di miglioramento. Il risultato è un’esperienza unica per tutti i partecipanti”.

Si invitano tutti i giovani interessati ad inviare il proprio curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale selezione.

https://www.facebook.com/pages/Lecco100/134384269949235

http://www.linkedin.com/company/lecco100

www.lecco100.it