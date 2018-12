LECCO – “Fiocchi di Pulito” è la startup green pensata dagli studenti lecchesi e presentata alla 2^ edizione di Ecoforum Rifiuti Lombardia organizzata da Legambiente a Palazzo Reale di Milano.

Il progetto made in Lecco studiato dai ragazzi di 5^ A dell’indirizzo chimico dell’IIS “P.A. Fiocchi” è stato al centro dell’evento in cui è stato possibile parlare di criticità e soluzioni del ciclo dei rifiuti. Sono stati sviluppati molteplici momenti di approfondimento tra istituzioni, aziende e mondo della ricerca sul tema dell’economia circolare: si è trattato di una importante vetrina regionale e nazionale sulle buone pratiche lombarde di gestione sostenibile dei rifiuti.

Accompagnati dalla professoressa Elena Sala e dal professor Francesco Liberato, gli studenti hanno potuto presentare la loro idea imprenditoriale che consiste nella trasformazione dell’olio di frittura esausto in uno sgrassatore adatto a diversi usi (superfici, tessuti, ecc.), suscitando notevole interesse da parte delle istituzioni e aziende.

“All’inizio di questa settimana, un importante gruppo nel settore dei detergenti, proprietario di numerosi marchi di prodotti per la pulizia, ha contattato l’Istituto Fiocchi di Lecco, per proporre la possibilità di presentare lo sgrassatore alla manifestazione ‘Call for Ideas and Innovation’, con il fine di valutare la possibilità di stabilire un percorso di crescita e di collaborazione con il gruppo stesso. Sicuramente ne sentiremo parlare – ha spiegato il dirigente scolastico Claudio Lafranconi -. Iniziative come questa rivestono un’importanza fondamentale tra le attività messe in campo dalla scuola. Per le classi del triennio dell’indirizzo chimico le finalità sono molteplici: i ragazzi applicano a contesti reali e complessi quanto appreso durante il percorso scolastico e, inoltre, sono messi di fronte ad una concreta situazione lavorativa e imprenditoriale”.