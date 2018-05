LECCO – L’associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo propone una serata con Max Pieriboni e Margherita Antonelli. L’appuntamento è venerdì 11 maggio alle 21 presso la camera di commercio di Lecco (via Tonale, 30). Ingresso 10 euro, l’intero incasso verrà devoluto a favore di Aspoc.

Margherita Antonelli. Attrice completa che, nella sua carriera, ha espresso con successo il suo talento in televisione, in teatro, col cabaret, fino ad approdare nell’ultimo anno all’esperienza cinematografica (è co-protagonista in «Ravanello Pallido» di Luciana Litizzetto). Il grande pubblico la conosce soprattutto nei panni di Sofia Matuonto – l’inarrestabile donna delle pulizie di programmi come «Cielito Lindo», «Facciamo Cabaret» e «Zelig» – che, tra una spolverata e l’altra, infila le sue riflessioni sulla vita.

Max Pieriboni. Gigantesco personaggio nato alla corte dei miracoli, vera e propria accademia vecchio stile di Cabaret, diretta dall’occhio vigile del grande Maestro Renato Converso. In pochi anni riesce a ritargliarsi subito spazi televisivi importanti, Rai, Central Station per poi approdare per 7 stagioni della fortunatissima trasmissione Colorado. Autore, comico e attore, ama ribaltare le situazioni normali e renderle surreali. Da 4 anni gira per i teatri italiani con un progetto dedicato al cabaret Live, denominato obbiettivo risata. Nel 2017 debutta con il suo nuovo spettacolo comico “Non solo come in tv” spettacolo tutto di monologo senza alcun personaggio utilizzato in tv.