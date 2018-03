CALOLZIOCORTE – La vicenda è cominciata qualche giorno fa quando la Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, sulla quale opera il capitano calolziese Riccardo Gatti. Al centro dell’inchiesta la mancata consegna alle motovedette libiche, intervenute sul luogo del soccorso, dei 218 migranti che l’equipaggio aveva salvato.

Associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è il reato ipotizzato dalla Procura di Catania: secondo l’accusa ci sarebbe una volontà di portare i migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali.

Sulla questione il coordinamento della Casa delle Sinistre Valle San Martino ha scritto al sindaco Cesare Valsecchi per chiedere “di mettere in campo tutta la sua forza istituzionale per aiutare Riccardo Gatti e l’organizzazione umanitaria presso cui lavora”. Tra le richieste anche quella di mettersi in contatto con la sindaca di Barcellona: “già scesa in campo in appoggio dell’organizzazione catalana, per concordare la messa in campo di azioni comuni di sostegno alla Open Arms”.

