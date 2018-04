COLICO – Una grande festa per inaugurare una struttura che tanto la società sportiva aveva desiderato e finalmente il sogno si è concretizzato: nel pomeriggio di sabato la Scd Colico Derviese ha inaugurato la sua ‘club house’ presso gli impianti sportivi di Colico.

Una festa, appunto, con i giovanissimi atleti, i loro genitori e il personale di questa importante realtà sportiva guidata dal presidente Giorgio Mauri. Con lui, in questa giornata, erano presenti anche don Stefano e il sindaco Monica Gilardi.

L’opera è stata appaltata lo scorso autunno ed è stata resa possibile grazie ad un contributo della Comunità Montana che ha partecipato co-finanziando l’opera, dal valore complessivo di 110 mila euro. Un ringraziamento dalla società sportiva è stato dedicato all’ente montano e al Comune che ha creduto nel progetto.

La Club House, circa 110 mq e che ospitare fino ad una quarantina di persone, sarà ora il cuore pulsante dell’attività della Colico Derviese: il locale offre al suo interno un servizio bar con cucina, tavolini, si presterà per riunioni, incontri e per i genitori che attendono il termine dell’allenamento dei loro figli. Situata tra l’ingresso del centro sportivo e le tribune, potrà fungere anche da biglietteria per le partite a pagamento.

Momenti di commozione durante i discorsi ufficiali, nel ricordo degli amici scomparsi, poi la cerimonia: a tagliare il nastro è stata la piccola Marta Bernardi, unica calciatrice femmina della società.

GALLERIA FOTOGRAFICA