BARZIO – La Comunità Maria Regina dei Monti ha accolto Don Gianmaria Manzotti, prete novello consacrato in Duomo a Milano lo scorso 9 giugno.

Domenica 17, partendo dall’Oratorio di Barzio il Corpo Musicale Santa Cecilia, i bambini dell’oratorio hanno accompagnato fino alla Chiesa S.Alessandro il corteo dei parroci della valle, le autorità, le associazioni degli Alpini, Avis e Aido.

Don Gianmaria ha presieduto la celebrazione insieme ai parroci della valle e ai preti residenti, accompagnati dalla corale di comunità. Presenti oltre ai genitori e i famigliari anche compagni di seminario e una delegazione della parrocchia di Carate Brianza.

Nell’omelia il parroco don Lucio Galbiati ha ringraziato l’Arcivescovo Mario Delpini per il dono ricevuto, tracciando la via che vedrà don Gianmaria impegnato nella pastorale giovanile.

Don Gianmaria, prima di impartire la benedizione solenne, si è recato all’altare della Madonna del Rosario, posando una composizione floreale e pregando per il suo ministero, ha poi ringraziato il Signore per quanto fin ora ricevuto e la Comunità Pastorale per la gioia ed il calore con cui è stato accolto. A seguire, festeggiamenti presso l’Oratorio con pranzo di comunità, giochi e divertimento.