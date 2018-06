LECCO – La Storia della Coppa del Mondo raccontata in esclusiva a Radio Leccocittà Continental, trasmessa fino a fine mese in occasione dei Mondiali di Calcio, tutti i Martedì e Venerdì alle 17:32 e 21:02 contemporaneamente sulla frequenza Locale 90.00 MHz e stessi orari anche online al sito in Internet www.radioleccocitta.it o tramite App.

In occasione dei mondiali di calcio “Russia 2018”, la storica emittente lecchese ha realizzato un’intervista con Valentina Losa amministratrice della ditta G.D.E. Bertoni di Paderno Dugnano. Qui infatti è stata creata e progettata la Coppa del Mondo di Calcio, su un’idea dello scultore orafo Silvio Gazzaniga, in oro massiccio 18 carati, 36,8 centimetri d’altezza, 6 kg e 175 grammi, realizzata artigianalmente e divenuta il simbolo ufficiale dei campionati del mondo di calcio FIFA dal 1974.

In questa “intervista-documentario – spiega il direttore di Radio Leccocittà Continental Marco Michetti – la titolare dell’azienda Valentina Losa ha ripercorso la storia della coppa del mondo di calcio, le grandi emozioni vissute quando per ben due volte la nazionale di calcio Italiana, nel 1982 con Enzo Bearzot e nel 2006 con Marcello Lippi hanno conquistato questo prestigioso trofeo. Si tratta di un modello esclusivo, unico dove il marchio e copyright comunque sono di proprietà della FIFA. Durante l’intervista Valentina Losa ha ripercorso anche tutta la storia di questa prestigiosa ditta Italiana conosciuta in tutto il mondo. E’ stata questa azienda Milanese a produrre anche tutte le medaglie delle gare e commemorative per le storiche Olimpiadi di Roma 1960”.