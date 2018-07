BALLABIO – La Croce Rossa Valsassina compie 15 anni e lo fa con una intensa due giorni di eventi in programma sabato 21 e domenica 22 luglio a Ballabio.

Correva l’anno 2003 quando, grazie all’impegno e alla convinzione della presidente Giovanna Brambilla, si concretizzava il sogno di una nuova sede a Balisio.

“Quando 20 anni fa diventai presidente di tutta la provincia esisteva la delegazione di Cremeno alloggiata nei locali del comune – racconta Giovanna Brambilla, oggi alla guida del Comitato della Provincia di Lecco -. Non era una delegazioni con molti volontari, perciò la zona della Valsassina compresa tra Ballabio, Balisio, Pasturo e Barzio rimaneva un po’ sguarnita. Intorno all’anno 2000, poi, ci regalarono un’ambulanza per creare un punto di soccorso anche a Ballabio. Grazie ad alcune persone di buona volontà che si erano occupate di quella generosa donazione venne aperta una sede della Croce Rossa nel centro di Ballabio”.

La Croce Rossa, quindi, si trovò con un punto di soccorso a Cremeno e uno a Ballabio: “I volontari non erano molti e Ballabio, di fatto, riusciva a essere aperta solo nei fine settimana. Quindi si decise di unire le forze poiché era inutile tenere due unità separate, entrambe con pochi volontari. Nacque così la Delegazione della Valsassina con sede a Balisio, dove avevamo affittato un appartamento esattamente di fronte a dove c’è l’attuale sede”.

Una situazione provvisoria: la sede era piccola e poco funzionale. Così arrivò l’occasione giusta: “Mi impegnai con un notevole sforzo a recuperare un lascito che era avvenuto anni prima a Lecco e che era andato a finire a Roma. Dopo una battaglia abbastanza estenuante, riuscimmo a disporre di quei soldi che furono investiti per la costruzione di una nuova sede in Valsassina”.

Attraverso il comune, la Croce Rossa ottenne un terreno a Balisio, dove prima sorgeva un distributore di benzina: “Si cominciò la costruzione della nostra nuova sede. Purtroppo durante i lavori ci furono alcuni imprevisti e le spese lievitarono. Trovammo infiltrazioni d’acqua e fu necessario palificare. Lo sforzo fu grande ma riuscimmo a far fronte alle spese attraverso lasciti e soldi che avevamo risparmiato”.

Giovanna Brambilla è stata in prima linea nella realizzazione di questo progetto: “Fu mia l’idea di costruire una sede degna di questo nome a Balisio, perciò mi sono impegnata per portare a casa i fondi e seguire i lavori. Credo che ciò che abbiamo creato, oltre ad essere funzionale, si inserisca molto bene in un contesto montano. Abbiamo l’autorimessa, gli uffici, uno spazio per i volontari in servizio, una cucina e in più, avevamo ricavato uno studio medico con una entrata indipendente poiché si ventilava l’ipotesi che una guardia medica, o una associazione di medici di base, potesse venire nella sede di Balisio. Poi, però, si sistemarono altrove ma noi abbiamo sempre la speranza che quello spazio possa essere utile ai vari medici che operano sul territorio”.

Le difficoltà incontrate non hanno mai fermato il progetto e nel 2003 c’è stata l’inaugurazione: “Oggi abbiamo una settantina di volontari con cui riusciamo a portare avanti una convenzione con il 118 e riusciamo a tenere aperta la sede specialmente nel periodo estivo o in quello pasquale e natalizio, quando in Valsassina arriva un maggior numero di persone. Purtroppo, però, i volontari sono sempre pochi; facciamo costantemente i corsi per arruolare nuovi volontari. La speranza è di avere nuove forze, mi rivolgo soprattutto ai giovani della Valsassina, che studiano e magari hanno un po’ più di tempo. E’ un servizio importante che ritorna in maniera diretta sul territorio”.

Nel week-end, quindi, si festeggiano i 15 anni, la Croce Rossa Valsassina è ancora giovane: “Rispetto ai 60 anni della Cri di Premana c’è ancora tanta strada da fare, però ci teniamo a festeggiare anche questi piccoli traguardi perché sono prima di tutto un momento fondamentale di aggregazione”.

Il primo appuntamento in programma è il torneo di Burraco che si terrà sabato 21 luglio alle 20.30 presso la sede della Croce Rossa Valsassina a Ballabio in via Provinciale 150 (per info ed eventuali iscrizioni, contattare i numeri 335.6418454, 338.1598978, o 0341.251984), mentre domenica 22 è in programma la vera e propria festa.

Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso la chiesa di Ballabio inferiore in occasione della Santa Messa. A seguire, i partecipanti si sposteranno al parco Grignetta a Ballabio, dove sarà attivo il servizio bar e cucina. Nel pomeriggio si svolgeranno numerose attività per i più piccoli tra cui la Gincana (è richiesta una bici con apposito caschetto), il truccabimbi e l’avventuroso percorso pompieri. Alle 17 invece i più grandi potranno imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare con gli istruttori croce rossa. La festa continuerà poi con un pasta party alle 19 e si concluderà con la musica dal vivo.